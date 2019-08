Haase en Koolhof verslaan ook Bryan en Bryan

Van Bommel: ADO zal zich niet zomaar laten verslaan

9 augustus De blik bij PSV is na de 0-1 zege in Haugesund alweer gericht op de volgende wedstrijd. Zondag (aftrap 20.00 uur) spelen de Eindhovenaren de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegenstander is ADO Den Haag. ,,ADO is een fysiek sterke ploeg, maar heeft ook enkele behendige spelers. We gaan voor de winst, maar moeten beseffen dat we een volwassen tegenstander treffen, die zich niet zomaar laat verslaan."