Haase en Middelkoop naar derde ronde dubbelspel in Melbourne, finaliste van vorig jaar uitgeschakeld

Lieke Wevers vond in Noorwegen liefde en energie voor het turnen terug: ‘Ik wilde regie pakken over mijn toekomst’

Het is niet de meest gangbare stap voor een professionele turnster: verhuizen naar Noorwegen. Maar de afgelopen jaren is weinig volgens plan gegaan in de carrière van Lieke Wevers (31). In een turnhal in Oslo vond ze haar energie voor de sport weer terug. Zoveel dat ze gaat coachen én zelf blijft trainen.

19 januari