Haase en Middelkoop niet langer dubbelpartners

,,We hebben heel mooie resultaten samen geboekt, maar om in de top-30 te komen moet je gericht trainen”, aldus de 35-jarige Middelkoop, die nog geen nieuwe partner op het oog heeft. ,,Het is eigenlijk een zakelijk besluit, omdat ik graag wil investeren in een samenwerking met een dubbelspecialist. En omdat Robin het enkelspel vooropstelt, was het weleens moeilijk om aan dingen te werken.”