Haase en Rojer onderuit, Nederland wacht loodzware taak in Davis Cup

Het Nederlands tennisteam is in Nur-Sultan op een 2-1-achterstand gekomen in het Daviscupduel met Kazachstan. Het koppel Robin Haase en Jean-Julien Rojer boog in het dubbelspel in twee sets voor het Kazachse duo Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov: 3-6 en 3-6.

Haase krijgt later op de dag in het enkelspel de zware taak de ploeg van captain Paul Haarhuis in de wedstrijd te houden. Hij treft Alexander Boeblik. Bij een nederlaag is Nederland uitgeschakeld in het landentoernooi voor dit jaar.

Inzet van de ontmoeting tussen de teams is een plek in de finaleweek van de Daviscup in november in Madrid.

Haase was de confrontatie met Kazachstan vrijdag veelbelovend begonnen met een zege in het enkelspel op Michail Koekoesjkin met 6-4, 6-7 (2) en 6-3. Tallon Griekspoor ging daarna in het tweede enkelspel onderuit tegen Kazachse kopman Boeblik: 6-7 (4)en 6-7 (4).