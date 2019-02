Haase en Rojer zetten Nederland op zwaarbevochten voorsprong

Mannen Oran­je-Rood verliezen van SCHC en worden geen landskampi­oen in de zaal

15:17 De hockeymannen van Oranje-Rood hebben zaterdagmiddag niet de finale bereikt van het NK zaalhockey. In de halve finale was SCHC in Topsportcentrum Rotterdam in een spectaculaire wedstrijd met 5-6 te sterk.