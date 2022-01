Haase en Van de Zandschulp verslaan Rojer in dubbelspel, ook Koolhof ronde verder

Rojer en Arévalo waren als 14e geplaatst in Melbourne. Ze vormen pas sinds dit seizoen een koppel. Van de Zandschulp is ook nog actief in het enkelspel. Daarin neemt hij het donderdag in de tweede ronde op tegen de Fransman Richard Gasquet.

Koolhof

Ook Wesley Koolhof wist zijn eerste wedstrijd te winnen. Samen met de Brit Neal Skupski was hij met 6-1 6-4 te sterk voor Romain Arneodo uit Monaco en de Fransman Benoît Paire. Het als tiende geplaatste duo Koolhof/Skupski is dit jaar nog ongeslagen. Koolhof en Skupski wonnen in 2022 al een toernooi in Melbourne en een in Adelaide. Ze vormen pas sinds het begin van dit seizoen een koppel.