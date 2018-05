Haase in dubbelspel wel succesvol

Twee dagen na zijn nederlaag tegen de Belg David Goffin in de eerste ronde van het enkelspel, versloeg de Hagenaar samen met Matwé Middelkoop de Japanners Yoshihito Nishioka en Yuichi Sugita. Het Nederlandse duo stond slechts drie games af: 6-2 6-1.



Haase en Middelkoop spelen in de tweede ronde in Parijs tegen het Zweeds/Poolse duo Robert Lindstedt/Martcin Matkowski of het als zesde geplaatste Franse tweetal Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.



De 34-jarige Middelkoop won tot nu toe zes toernooien in het dubbelspel. Dit jaar pakte hij aan de zijde van Robin Haase titels in Pune en Sofia. Zaterdag verloor de Brabander met zijn Tsjechische gelegenheidspartner Roman Jebavý de finale van het toernooi in Lyon.