Haase kan stunt De Bakker geen vervolg geven

in de zeven voorgaande ontmoetingen met Gasquet wist Haase maar één keer te winnen. Alleen vier jaar terug op het gras van het Duitse Halle had Gasquet niets in te brengen tegen de Hagenaar. En ook nu had hij na een sterke opleving in de derde set uiteindelijk geen passend antwoord op de klasse van Gasquet. Het serviceverlies op 5-5 in de vierde set bleek uiteindelijk de doodsteek voor de Hagenaar, die tot die tijd nauwelijks in de problemen was op zijn eigen service.