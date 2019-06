Haase maandag in derde partij op baan 14

De 26-jarige Kovalik, die op de 169ste plaats op de wereldranglijst staat, heeft nog nooit een partij gewonnen op een grandslamtoernooi. Haase stond één keer eerder tegenover Kovalik. Vijf jaar geleden won Haase op een challengertoernooi in Slowakije met 6-4 6-1.

Kiki Bertens en Lesley Kerkhove, de twee Nederlandse deelneemsters in het vrouwentoernooi, komen dinsdag voor het eerst in actie. Bertens speelt in de openingsronde tegen Mandy Minella uit Luxemburg. Kerkhove staat tegenover de Servische Ivana Jorovic.