Haase moet direct aan de bak: Hagenaar treft Murray in Ahoy

David Dekker 4de Sam Bennett snelt naar nieuw succes in UAE Tour

16:25 Sam Bennett heeft de zesde etappe in de UAE Tour gewonnen. De Ier van Deceuninck-Quick Step was de snelste in de massasprint, nadat hij ook al de vierde etappe won. David Dekker (Jumbo-Visma) eindigde als vierde. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) blijft met nog één etappe te gaan in het bezit van de leiderstrui.