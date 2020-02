Haase moet na Ahoy weer puzzelen en terug naar verre oorden

,,Het is gewoon zuur, maar hieruit neem ik heel veel dingen mee voor de komende periode. Dit geeft vertrouwen", aldus Haase. ,,Winst hier was heel fijn geweest voor de komende periode. Nu blijft het toch een beetje puzzelen met mijn schema. Om in de challengers op hardcourt te spelen, moet je meer vlieguren maken dan dat je tennisuren maakt.”



Haase begon zijn twaalfde editie niet met een andere mindset, ondanks dat hij is teruggeworpen tot plek 167 op de wereldranglijst. ,,Sommigen roepen dat je niks te verliezen hebt, maar dat vind ik de grootste onzin", aldus Haase. ,,Voor eigen publiek wilde ik er ook niet met 6-1 6-1 af gaan. Ik had van alles te verliezen."