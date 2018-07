Haase moet vlammen tegen Kyrgios

Analist en zevenvoudig grandslamkampioen Mats Wilander geeft Haase wel een kansje. ,,Met Kyrgios op de baan weet je één ding zeker: er worden veel tiebreaks gespeeld. Haase beschikt natuurlijk over een uitstekende service én hij varieert die heel goed. Ik verwacht veel korte rally's en dat is in het voordeel van Haase die ook over goede, snelle handjes beschikt. In vele opzichten is dit een prima wedstrijd voor een routinier met de kwaliteiten van Haase. Robin is gewoon een heel complete speler."