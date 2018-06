Haase neutraliseert servicekanon Karlovic in Rosmalen

Amateurvoetbal Overzicht: Milheezer Boys via ASV'33 naar vierde klasse, Braakhui­zen in finale

7:40 Voor de clubs die strijden in de nacompetitie vierde/vijfde klasse was het vandaag de laatste wedstrijd. Vijfdeklasser Milheezer Boys zette vierdeklasser ASV'33 de voet dwars. Milheeze promoveert, ASV'33 degradeert. Helmondia gaat via SSE naar de finale van de nacompetitie, waar de ploeg volgende week zondag gaat strijden voor handhaving in de derde klasse.