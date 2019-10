Haase onderuit tegen nummer 392 van wereld

Onrust Catalonië Barcelona en Real Madrid weigeren voorstel voor verplaat­sing Clásico

14:48 Barcelona en Real zien niets in het plan de Clásico van zaterdag 26 oktober te verplaatsen van Camp Nou naar Santiago Bernabéu. Door de protesten in Barcelona en andere gebieden in Catalonië wilde de organisatie van La Liga de Clásico's van 26 oktober en die van 1 maart volgend jaar omwisselen.