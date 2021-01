Haase op rand van Australian Open, Van de Zandschulp snakt naar frisse lucht

Haase verloor eerder deze maand in Doha in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Mede omdat de nummer 198 van de wereld op de Australian Open ook in het dubbelspel in actie komt, reisde hij toch af naar Melbourne.

De afgelopen dagen meldden onder anderen de Portugees João Sousa en Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje zich af, waardoor er al meerdere lucky losers zijn. Die worden bij een afzegging, op volgorde van hun ranking, alsnog toegevoegd tot het schema.



Haase deed elf keer eerder mee aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar ontbrak hij omdat hij de voorkeur gaf aan het spelen van challengertoernooien. De Australian Open begint op maandag 8 februari. De loting is nog niet verricht.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp gaat volgende week zijn debuut maken op een ATP-toernooi. De nummer 158 van de wereld mist wegens een quarantaineperiode weliswaar twee weken van tennistraining, maar is tóch van plan deel te nemen aan een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. ,,Ik heb dan twee weken geen racket aangeraakt, maar heb dan nog wel twee of drie dagen om te trainen”, aldus Van de Zandschulp (25) vanaf zijn hotelkamer in Melbourne, waar hij al meer dan een week in een strenge quarantaine verblijft. ,,Ik ben nog geen één keer buiten geweest en heb zelfs mijn coach nog niet kunnen zien.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © BSR Agency

Aanvankelijk zou Van de Zandschulp op een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne zijn opwachting maken in de kwalificaties. Om de spelers in quarantaine tegemoet te komen, werd besloten het schema van het hoofdtoernooi te vergroten tot 56, waardoor Van de Zandschulp geen kwalificaties hoeft te spelen en dus later kan beginnen.

Van de Zandschulp plaatste zich eerder deze maand in Doha via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Omdat op zijn vlucht van Doha naar Melbourne iemand positief had getest op het coronavirus mogen alle inzittenden hun hotelkamer twee weken lang niet verlaten. Andere spelers mogen per dag vijf uur van hun kamer, om te trainen.