Haase sneuvelt in tweede ronde Rosmalen

Door Rik Spekenbrink



Haase trof de nummer 181 van de wereld, maar die ranking vertekent. Tomic heeft genoeg talent, maar haalde afgelopen jaren door een langdurige blessures en soms ook motivatieproblemen lang niet altijd het beste uit zichzelf. Hij staat bekend als enfant terrible. Haase had het enige onderlinge treffen met Tomic in 2016 in Boekarest gewonnen.



In Rosmalen speelde de Australiër echter een gedegen partij. In de eerste set kwam Tomic, sterk serverend, geen moment in de problemen. Haase kende één mindere opslagbeurt, werd gebroken en dat kostte hem direct de set.



Tomic leek daarna snel klaar te willen zijn, hij brak Haase in de openingsgame van de tweede set meteen. Maar op 4-3 was daar de kans die altijd komt, en de Hagenaar brak Tomic terug. Een tiebreak leek in de maak, maar een zwakke game van Haase op 5-5 werd hem fataal.