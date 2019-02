Haase strandt in achtste finales in Bulgarije

Versterkt Jong PSV treft FC Eindhoven in topvorm

16:40 Jong PSV treedt vrijdagavond waarschijnlijk met een versterkte selectie aan tegen FC Eindhoven. In het Jan Louwers Stadion treft het beloftenteam een ploeg in topvorm, getuige de vijf overwinningen op rij van FC Eindhoven in de afgelopen weken. De ploeg heeft zich na een moeizame start van het seizoen opgewerkt naar het linkerrijtje, waarbij captain Branco van den Boomen een hoog niveau heeft gehaald.