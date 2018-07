Haase uitgeschakeld in kwartfinale dubbelspel

Tour de France Gaviria snelt naar tweede ritzege, Groenewe­gen vierde

19:52 Fernando Gaviria heeft in Sarzeau zijn tweede Tour-etappe gewonnen. De Colombiaan was in de vierde rit na 195 kilometer de snelste in een massasprint, Peter Sagan werd tweede, André Greipel finishte als derde voor Dylan Groenwegen. De gele trui bleef om de schouders van Greg Van Avermaet. Tom Dumoulin bleef zevende in het klassement.