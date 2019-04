Haase uitgeschakeld in tweede ronde Marrakech

WK 2019 Oranje op volle oorlogs­sterk­te naar Frankrijk, geen PSV’ers in selectie

13:45 Het WK in Frankrijk begint pas over twee maanden, maar bondscoach Sarina Wiegman heeft haar selectie voor het WK van komende zomer in Frankrijk vanmiddag al bekendgemaakt. Daar zitten geen speelsters van PSV bij. Aniek Nouwen en Katja Snoeijs staan op de reservelijst.