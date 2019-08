Haase valt uit de top 100: ‘Hij moet terug naar de tekentafel’

Chelsea wil Zaha in januari, transfer Verrips krijgt een staartje

8:41 De transfermarkt in Engeland is gesloten! Vanavond begint de Premier League en de Engelse clubs weten met welke selecties ze het de eerste seizoenshelft moeten doen. In andere landen is de transfermarkt nog wél open. Volg hier de laatste geruchten en afgeronde transfers.