Haase valt uit top 150: ‘Natuurlijk knaagt het aan me’

Door Rik Spekenbrink



Nee, er stond geen gebroken man, afgelopen nacht in New York. Robin Haase was realistisch na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen Diego Schwartzman (3-6, 6-7, 0-6). De Argentijn was net even te goed, hij miste zelf een beetje vertrouwen, en zo was de nederlaag wel te verklaren.

Dat hij opnieuw wat punten verliest, omdat Haase vorig jaar de tweede ronde haalde op de US Open, schoot niet door zijn hoofd. Hij wist al lang dat de kans groot was dat hij komende weken, wellicht maanden, veroordeeld is tot het spelen van challengers. Hij valt na de US Open uit de top 150. Los daarvan komt hij dit jaar wedstrijdritme tekort, dus vollere toernooiweken zijn sowieso welkom.

Drie á vier challengers hoopt Haase nodig te hebben, om aan het slot van het tennisjaar nog een paar ATP-toernooien te kunnen spelen. Even wennen, na jarenlang in de top 100 en top 50 te hebben gestaan. ,,Fijn is het niet. Maar het hoort erbij”, zegt hij. ,,Ik tennis nu twaalf jaar op dit niveau en heb genoeg spelers weg zien vallen en ook weer terug zien komen. Bij mij gebeurt het wat later, op mijn 32ste. Tuurlijk knaagt het aan me. Maar de kunst is te denken aan wat je kan winnen.”

Vertrouwen

Soms krijgt Haase de vraag wat er is gebeurd, denken mensen dat een blessure hem wellicht heeft teruggeworpen. ,,Dat zou het makkelijkste excuus zijn. Alleen in het gravelseizoen heb ik wat last gehad van mijn knie, maar kon ik ook gewoon spelen. Daarna is het juist goed gegaan. Ik ben fit, maar je hebt ook wedstrijdfit. Je ziet vandaag wel dat ik wat vertrouwen mis, door het gebrek aan wedstrijden. Zo’n tiebreak in de tweede set (6-8 voor Schwartzman) win ik als ik meer vertrouwen heb.”