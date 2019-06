‘Hadden ze dit besluit ook genomen als Serena in halve finale stond?’

De regen heeft het speelschema van Roland Garros in Parijs dusdanig verstoord dat de toernooileiding de halve finales moest verplaatsen naar kleinere stadions. Die aanpassing is slecht gevallen bij de WTA, de organisatie van het vrouwentennis. ,,Oneerlijk en onfatsoenlijk”, noemde WTA-baas Steve Simon het. Ook oud-tennisster Kristie Boogert heeft haar vraagtekens bij het besluit om de halve finales vrouwen op ‘mindere’ banen te laten spelen. ,,Het is zo bepaald. Je doet er niets meer aan. Ik vraag me alleen wel af wat er was gebeurd als iemand met de status van Serena Williams in de halve finale had gestaan. Nu heb je vier speelsters met weinig ervaring op het hoogste podium. Maar zij staan er niet voor niets.”



Ook oud-tennisster Miriam Oremans vindt het betreurenswaardig voor de vrouwen, maar is wel wat minder stellig. ,,Natuurlijk is het jammer, ze krijgen nu veel minder aandacht. Maar het is ook moeilijk om alles op centre court te laten spelen. De toernooidirectie moet rekening houden met zoveel wedstrijden - single, dubbel, junioren en legends - en zaken als pers en publiek. Ik denk dat er heel goed over is nagedacht en dit als beste optie uit de bus kwam.”