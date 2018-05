Halep als nummer 1 naar Roland Garros

Zwitserse keeper gaat liever op vakantie en bedankt voor WK

23:51 De Zwitserse doelman Marwin Hitz heeft bedankt voor het WK. De dertigjarige keeper van FC Augsburg was verzekerd van een plek in de WK-selectie, maar Hitz heeft geen zin om weer als nummer drie in de pikorde de hele voorbereiding op een toernooi te moeten meemaken.