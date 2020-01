Halep heeft antwoord op comeback Dart en bereikt derde ronde

Coach Bachmann na seizoen weg bij Oran­je-Rood

8:00 Tina Bachmann is aan haar laatste seizoen bezig als hoofdcoach van de vrouwen van Oranje-Rood. De 41-jarige Duitse is in de winterstop met de Eindhovense hockeyclub overeengekomen om de optie voor een derde seizoen in haar contract niet te lichten.