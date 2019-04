Halep meldt zich met heupblessure af in Stuttgart

Tagliafico: Vitesse heeft spelers die Ajax pijn kunnen doen

12:51 Ajax moet nog drie wedstrijden winnen en is dan zo goed als zeker landskampioen (gezien het grote verschil in doelsaldo met PSV). Vanavond in de Johan Cruijff Arena (aftrap 20.45 uur) is Vitesse de eerste tegenstander in dat drieluik. Volgens verdediger Nicolas Tagliafico wordt dat geen eenvoudige klus.