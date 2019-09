Halep moet geblesseerd opgeven in Wuhan

Halep had in de eerste ronde een ‘bye’ en rekende in de tweede ronde moeiteloos af met Barbora Strycova. In het begin van de eerste set tegen Rijbakina leek er voor de nummer 6 van de wereld niets aan de hand te zijn. De Roemeense stond 4-2 voor, maar gaf daarna haar voorsprong uit handen. Bij een 4-5 achterstand gaf ze er noodgedwongen de brui aan.



Door de opgave van Halep is Rijbakina als eerste speelster door naar de kwartfinales. Later in de week neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen Kiki Bertens en Aryna Sabalenka, die later vandaag in actie komen.