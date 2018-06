Halep rekent af met Kiki-bedwinger Kerber

De dertigjarige Kerber, die in Parijs nog nooit verder kwam dan de kwartfinales, verloor nog geen set deze editie van de Open Franse tenniskampioenschappen. De Duitse nummer twaalf van de wereld had het eigenlijk alleen in de derde ronde moeilijk tegen Kiki Bertens, waar ze twee keer de tiebreak won. Halep was van een andere orde en toen de Roemeense uiteindelijk haar niveau haalde was ze niet te stoppen.



Halep treft in de halve finale de als derde geplaatste Garbiñe Muguruza. De Spaanse, winnares van 2016, walste over de Russische Maria Sjarapova heen (6-2 6-1).



De 26-jarige Roemeense wist van de negen voorgaande ontmoetingen er vijf te winnen van Kerber maar de ene keer op gravel verloor Halep. Ze was dus gewaarschuwd.



,,Ik heb het altijd moeilijk tegen Angelique en had me dus goed voorbereid", zei Halep na afloop op Court Suzanne Lenglen. Toch kwam ze in de eerste set op een 4-0 achterstand. ,,Ik bleef vechten en geloof houden en dat betaalde uit", aldus Halep die via een tiebreak wel de eerste set weggaf.

De Roemeense maakte in het vervolg nauwelijks fouten meer. Het resulteerde direct in een break voorsprong en die marge gaf Halep niet meer uit handen. In de beslissende set was Kerber op en kreeg ze ook last van haar linkerenkel, zodat Halep de wedstrijd eenvoudig uitspeelde.

De nummer één van de wereld, die nog nooit een grand slam won, was twee keer verliezend finalist in Parijs (2014 en 2017). In de strijd om een finaleplek treft Halep de als derde geplaatste Garbiñe Muguruza. De Spaanse, winnares van 2016, walste over de Russische Maria Sjarapova heen (6-2 6-1).