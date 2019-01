Halep vecht zich naar tweede ronde

Halep is op de weg terug na een rugblessure die haar sinds september vorig jaar aan de kant hield. Ze kwam dit seizoen al in actie bij het toernooi in Sydney, maar ging daar in haar eerste partij direct onderuit.

Ook tegen Kanepi had ze het lastig. Na het verlies van de eerste set in de tiebreak ging het in de tweede set lang gelijk op. Halep slaagde er uiteindelijk toch in een beslissende set uit te slepen. De Roemeense nam daarin het heft in handen en sloeg zichzelf naar de tweede ronde.