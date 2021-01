Halep verwacht dat quarantaineperiode mentale test wordt

,,Ik weet dat het mentaal zwaar gaat worden, maar ik denk dat mijn ervaringen met bubbels in 2020 me gaan helpen met wat ik kan verwachten”, aldus de 29-jarige Halep. ,,Ik ben minder bezorgd omdat ze het virus zo goed onder controle hebben in Australië. En zodra we uit quarantaine zijn, dan zijn we vrij.”



Halep liep het virus in oktober van vorig jaar zelf op. ,,Ik was gelukkig niet al te ziek. Ik was bezorgd over mijn longen en heb een hoop tests gedaan. Alles was nog steeds in orde”, aldus de Roemeense nummer 2 van de wereld, die sinds Roland Garros niet meer in actie kwam en veel werkte aan haar fysieke gesteldheid.