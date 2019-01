Hamstringblessure hindert Zverev

Wegen Marco Faber en FC Eindhoven scheiden: ‘Ik ben niet de juiste persoon voor de toekomst’

8:00 Marco Faber (51), die begin 2018 door FC Eindhoven werd binnengehaald voor de lange termijn en in de komende maanden statutair benoemd zou worden, heeft uit eigen beweging besloten om per 1 maart zijn taken neer te leggen.