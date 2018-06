Harde botsing tussen Dzumhur en ballenjongen

De ballenjongen wilde - net als de Bosnische tennisser - na een gespeeld punt de bal uit de lucht vangen. De twee hadden alleen oog voor de bal waardoor ze hard in botsing kwamen. De ballenjongen bleef even liggen, maar kon overeind geholpen door de tennisser. Even later ging hij uit voorzorg wel naar de kant.



De als 26ste geplaatste Dzumhur stond op dat moment 2-1 voor in sets. De wedstrijd is nog aan de gang.