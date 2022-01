Hartono en Griekspoor in actie op eerste dag Australian Open

PSV Vrouwen wint thuis met hangen en wurgen van Excelsior

Makkelijk komen de overwinningen niet voor de voetbalsters van PSV in het seizoen 2021-2022. Ook in de eerste wedstrijd na de winterstop was het hard werken voor de Eindhovense vrouwen. De 1-0 tegen Excelsior was genoeg om op PSV Campus De Herdgang ongeslagen te blijven.

14 januari