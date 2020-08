Hartproblemen spelen Konta parten bij terugkeer tennis in VS

Video #Announce­Ha­vertz: Heracles aan de haal met geintje Bosz

9:49 Toptalent Kai Havertz naar Heracles Almelo? Wie niet beter weet zou denken dat de eredivisieclub vanmorgen de komst van de Duitser wereldkundig maakt via sociale media. Niets is minder waar: de tweet met #AnnounceHavertz en een foto van de Duitser in zwart-wit is een knipoog naar een uitspraak van oud-trainer Peter Bosz gisteravond.