Hearn hoopvol over snelle herstart darts: ‘We kunnen afstand houden’

Als er één sport is die snel weer zou kunnen beginnen, is het darts. Dat is de stellige overtuiging van PDC-voorzitter Barry Hearn, die optimistisch is om weer van start te gaan.

,,Ik heb goede hoop”, zegt Hearn in een interview met het Engelse Sky Sports. ,,We hebben een groot voordeel dat we kunnen afstand houden bij het spelen. Zo hoeven we bij darts niet binnen twee meter van elkaar te zijn. Ik denk dat als de lockdown straks verlicht gaat worden, darts één van de eerste sporten is die er weer zal zijn.”

Om dat proces te bespoedigen, zitten ze bij de bond voor de profs niet stil. Nu al is er de Home Tour, waar darters van over de hele wereld vanuit huis met een webcam op het bord tegen elkaar spelen. Op de achtergrond wordt aan verschillende scenario’s gewerkt om straks weer in het echt tegen elkaar te spelen, bijvoorbeeld als het weer mogelijk is om te reizen.

Quote De regels van onze leiders zijn er om te volgen, maar we zullen creatief zijn Barry Hearn, Voorzitter PDC Het kan zijn dat de wedstrijden volledig zonder publiek zijn, zoals bij de zogenaamde vloertoernooien al gebruikelijk is. De laatste tijd waren daar al steeds vaker camera’s bij, om toch verslag te kunnen doen. Hearn: ,,We werken ook aan een plan B met misschien een klein publiek. Dan is er nog plan C, het land van melk en honing, waarbij alles weer is zoals normaal.”

Dat laatste scenario met uitpuilende zalen vol enthousiast publiek is volgens de dartsbobo nog wel ver weg. Zo is het nog maar de vraag of een toernooi als de World Matchplay straks in juli wel kan doorgaan. Tot die tijd ligt vrijwel alles er al uit. In Engeland zijn de meeste toernooien, maar zijn de restricties vanwege het coronavirus nog strenger dan hier. ,,We moeten doen wat juist is en alles binnen de richtlijnen van de overheid”, zegt Hearn daarover. ,,De regels van onze leiders zijn er om te volgen, maar we zullen creatief zijn.”

Geld verdienen

Hearn staat voor zijn sporters. Niet voor niets is er voor darters al een noodfonds opgetuigd, voor het geval zij vanwege het wegvallen van inkomen in financiële nood komen. Daarnaast is er met de Home Tour dus al een alternatief voor de voorlopig lege dartskalender. ,,Onze sporters zijn zelfstandigen”, zegt Hearn. ,,Ze moeten in actie zijn om geld te verdienen.”