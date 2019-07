Heemskerk en Kromowidjojo naar halve finales

Bologna informeert naar PS­V-middenvel­der Jorrit Hendrix

24 juli Het Italiaanse Bologna heeft interesse in Jorrit Hendrix (24). De PSV-middenvelder zat het hele duel met FC Basel op de bank, nu Érick Gutiérrez de kans kreeg. Of Bologna doorpakt, moet nog blijken. Voorlopig hebben de Italianen alleen in het kamp van Hendrix geïnformeerd en is er nog geen officieel bod bij partijen bekend.