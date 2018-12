Hele wereld doet mee aan het WK darts

In Alexandra Palace kijken ze niet snel meer ergens van op. De Teletubbies zijn alweer gesignaleerd, net als twee Nederlanders in een oranje Plutopak en een groepje Duitsers in een Jamaicaans bobsleepak. Ook de broers Kolo en Yaya Touré worden dagelijks toegezongen. Als pelgrims komen liefhebbers van over heel de wereld naar de dartskathedraal.



Daar stond gisteren een pijltjesgooier uit de Filipijnen op het podium. Op dezelfde avond verscheen aan de oche ook een swingende Zuid-Afrikaan, een blondine uit Rusland en in de slotpartij een Litouwer in een fluorescerend geel-roze shirt. Deze Darius Labanauskus maakte zondag zijn debuut op het WK darts, als eerste Litouwer ooit. Nu mocht hij in ronde twee tegen Raymond van Barneveld.