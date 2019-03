Helmond Sport-uitblinker Naudts na klinkende zege op Roda JC: ‘Dit is een bevrijdende overwinning’

De 1-0, een messcherpe counter, werkte al als doping voor de Helmonders, de 2-0 van Arne Naudts maakte het alleen nog maar beter. Het plezier en zelfvertrouwen spatte er weer even vanaf, met het ene na het andere hakballetje. ,,Het heeft al vaak genoeg tegen gezeten, dan is dit ook weleens lekker”, benadrukte Naudts.

De Belgische spits kon zijn glansrol goed gebruiken. Hij is bezig aan een moeizaam seizoen, tegen Roda maakte hij zijn vijfde en zesde treffer. En dat in een week waarin Helmond Sport officieel naar buiten bracht dat hij na dit seizoen uit mag vertrekken. Of hij dat aan zag komen? ,,Ja ik had het wel verwacht. Het is ook niet mijn beste seizoen. Dat wil niet zeggen dat ik het laat lopen, ik blijf iedere wedstrijd alles geven. Ook met het oog op mijn eigen toekomst.”