Helmond Sport vergeet Fortuna pijn te doen in oefenwedstrijd

Helmond Sport speelde de tweede garnituur tegen eredivisionist Fortuna Sittard, dat zelf het gros van zijn basisspelers ook rust gunde. De aanval was wel nagenoeg hetzelfde als in de eredivisie: Amadou Ciss en Bassala Sambou speelden in de basis tegen Helmond Sport op het sportpark van Walburgia in Ohé en Laak. Verder maakte Wessel Dammers zijn rentree.

De ploeg van Wil Boessen begon heel aardig aan de wedstrijd tegen Fortuna, waar Sjors Ultee - vorig seizoen nog werkzaam in Helmond - aan het roer staat. De Helmonders waren voor rust de betere partij en stichtten ook het meeste gevaar. Met name Sander Vereijken had het op zijn heupen. Hij was Dimitris Ioaniddis continu de baas en had na een kwartier ook al bijna gescoord. Even later gaf de Helmonder een prima pass op Bodi Brusselers, die de bal in twee instanties voorbij de doelman schoot: 0-1. Dat was ook de terechte ruststand.

In de tweede helft werd er over en weer gewisseld en waren er lange tijd amper kansen te noteren. Vanaf de 70ste minuut kreeg Helmond Sport via Orhan Dzepar, Nick de Louw en Juul Respen een aantal kansen om de wedstrijd op slot te gooien, maar de 0-2 viel niet. En zoals de bekende voetbalwet dan luidt, scoort de tegenstander. Ditmaal via een penalty, De Louw vloerde invaller Passlack, Bo Breukers schoot vanaf de stip raak. Dat was ook meteen de aanzet voor een slotoffensief, waarin Helmond Sport met kunst- en vliegwerk stand hield.