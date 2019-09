Henin wenst voormalig rivale Clijsters succes: ‘Wat een uitdaging!’

Voorbeschouwing Wijzigin­gen bij FC Eindhoven: ‘Wij moeten thuis tegen Roda JC de baas zijn en winnen’

Trainer Ernie Brandts staat voor een aantal keuzes in aanloop naar het competitieduel van FC Eindhoven met Roda JC. Wie start er vrijdagavond in de spits, Rigino Cicilia of Alvin Daniëls? En begint Kaj de Rooij, die weer fit is, in de basis?