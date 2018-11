Herbert/Mahut en Sock/Bryan naar finale ATP Finals

Ramselaar en Romero schieten Jong PSV langs beloften van AZ

20:25 Jong PSV heeft zaterdagavond zonder grote problemen het thuisduel met Jong AZ weten te winnen (3-1). In de slotfase maakte de ploeg van Dennis Haar het zichzelf, zoals wel vaker, nog wel moeilijk en kwam er een tegengoal van de Alkmaarders op het scorebord. Daarvoor was er meestentijds weinig aan de hand en wist Jong PSV twee keer te scoren. In de laatste seconden beslisten de Eindhovense beloften het duel alsnog.