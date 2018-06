Herlings crasht tijdens training in Berghem en breekt sleutelbeen

Herlings kan in ieder geval komend weekeinde niet meedoen aan de Grand Prix van Lombardije. Het is nog onduidelijk of de KTM-rijder op tijd hersteld is voor de Grand Prix van Indonesië. Die wedstrijd wordt op 1 juli verreden.

Herlings is op dit moment koploper in de strijd om de wereldtitel in de MXGP-klasse. Zijn voorsprong op regerend wereldkampioen Antonio Cairolo is 62 punten. Herlings boekte afgelopen zondag in Frankrijk zijn achtste GP-zege van het seizoen.