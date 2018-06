Herlings crasht tijdens training in Berghem en breekt sleutelbeen

De benen van Kelderman zijn terug van nooit weggeweest

19:06 Wilco Kelderman stond na een val in de Tirreno-Adriatico drie maanden buitenspel vanwege een sleutelbeenbreuk en een beschadigde zenuw. In de Ronde van Zwitserland rijdt hij alsof hij nooit is weggeweest. Hij werd vierde in de koninginnenrit naar Leukerbad en staat nu tweede in het klassement.