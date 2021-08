Herlings domineert eerste manche in Letland

Bij de start was er direct contact tussen Herlings en merkgenoot Tony Cairoli. Het tweetal kon echter goed verder en het was Herlings die als eerste over de ‘holeshot-lijn’ kwam. Jorge Prado kwam met iets meer snelheid voorbij en ging naar de leiding. De Spanjaard ging vervolgens als een sloopkogel, zigzaggend, over de baan om Herlings achter zich te houden, wat bijna tot een zware crash leidde. Herlings hield echter het hoofd koel, ging zijn jonge merkgenoot voorbij en werd niet meer terug gezien. Tim Gajser ging makkelijk naar de tweede plaats toen Prado voor hem de deur openzette en ook Cairoli zou volgen na een duel dat iets te heftig was voor een strijd tussen twee teamgenoten.