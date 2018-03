Herlings grijpt op spectaculaire wijze de macht in MXGP

Jeffrey Herlings bewaarde zondag in de Grand Prix van Argentinië het beste tot het laatst. In een uiterste krachtsinspanning reed hij een gat dicht op titelverdediger Tony Cairoli en met een spectaculaire inhaalactie greep de 23-jarige motorcrosser de zege in de openings-GP.

Voor het eerst in zijn carrière gaat Herlings aan de leiding in de WK-stand van de koningsklasse van het WK motorcross. Dat betekent dat hij over 2 weken met de rode nummerplaat op zijn KTM-motor mag starten in zijn thuis-GP in Valkenswaard.

Daar zag het op het circuit van Neuquén lange tijd niet naar uit. Cairoli wil dit seizoen serieus werk maken van een tiende wereldtitel, waarmee hij het record van de Belg Stefan Everts zou evenaren. In Argentinië was hij de snelste in de tijdtraining, de sterkste in de kwalificatierace op zaterdag en ook de winnaar van de 1e manche. KTM-stalgenoot Herlings volgde op gepaste afstand als 2e. In de 2e manche leek het scenario zich te herhalen. Cairoli had de beste start, Herlings moest op de eerste meters een paar concurrenten voorrang verlenen voor hij aan een inhaalrace kon beginnen.

Op zijn heupen

Eenmaal de Fransman Romain Febvre en de Belgen Jeremy Van Horebeek en Clement Desalle voorbij, leek het gat met Cairoli te groot voor Herlings: liefst 9 seconden. Zeg nooit nooit in een race waarin Herlings nog overwinningskansen ruikt. In de laatste 2 ronden kreeg hij het helemaal op zijn heupen. Cairoli probeerde de aanval nog af te wenden, maar kwam er al snel achter dat er geen houden aan was.