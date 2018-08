Herlings haalt alle spanning uit WK motorcross

Het Wilhelmus is dit jaar grijs gedraaid in het WK motorcross. Voor de veertiende keer in 17 wedstrijden klonk in Bulgarije de Nederlandse hymne na afloop van de MXGP, ter ere van de zoveelste triomf van Jeffrey Herlings.

Spannend is de strijd om de wereldtitel al lang niet meer. ,,Ik kan het alleen zelf nog verzieken", besefte Herlings na zijn 81ste GP-zege. Op het circuit van Sevlievo breidde hij zijn voorsprong uit van 58 naar 73 punten. Een geruststellende marge, moest de 23-jarige motorcrosser uit Oploo zelf ook toegeven. In de resterende drie wedstrijden zijn nog maximaal 150 punten te halen.

Lees ook Herlings dolt ook in Bulgarije met de concurrentie Lees meer

Cairoli sterk

,,Maar ik blijf oppassen voor Tony. Je zag vandaag in de tweede manche hoe goed hij nog altijd sterk is", stak hij zijn Italiaanse teamgenoot Cairoli een hart onder de riem. De negenvoudig wereldkampioen had de beste start, maar zag nog in de eerste ronde de vliegende Hollander in een bocht binnendoor schieten. Lange tijd beet Cairoli zich vast in Herlings, maar in de slotfase liep de achterstand toch nog op tot boven de 10 seconden. Door zijn tegenvallende achtste plaats in de eerste manche haalde Cairoli voor de vierde keer dit seizoen niet het podium van een Grand Prix.

Glenn Coldenhoff finishte als zevende in de afsluitende manche. Dat was ook de positie van de KTM-rijder uit Best in het dagklassement, net als in de tussenstand van het WK.

Turkije