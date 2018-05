Herlings heeft het rijk alleen in Dutch Masters

Op een zandbaan is Herlings in goeden doen onnavolgbaar. Ook voor wereldkampioen Antonio Cairoli, maar de Italiaan houdt zich verre van de Dutch Masters. Dus had Herlings op circuit De Kuilen het rijk alleen.

De kopstart was in beide manches nog wel voor KTM-teamgenoot Glenn Coldenhoff, maar al in de 1e ronde nam Herlings steeds het heft in handen. Elke ronde raffelde hij bijna 4 seconden sneller af dan de snelste concurrent. Aan de finish had hij bijna anderhalve minuut voorsprong op de nummer 2, beide manches was dat de Brit Max Anstie. Slechts 4 rijders in de 500cc-klasse voorkwamen de schande om door Herlings gedubbeld te worden.

Supergoed

,,Twee goede starts, en direct de 1e ronde aan de leiding. Ik voel me supergoed op de motor. Het was goed zwaar en met deze temperaturen was het pixel perfect voor mij”, vatte Herlings de dag bondig samen. Hij spaarde de concurrentie niet. ,,In het zand, op zo’n zware baan, mijn eigen baan waar ik van jongs af aan kom, gaat het los.”