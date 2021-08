Herlings soeverein naar pole in Letland

Gakpo had glansrol Madueke tegen Ajax ergens wel aan zien komen: ‘Train iedere dag met hem’

7 augustus Cody Gakpo (22) weet al een tijdje wat Noni Madueke in zijn mars heeft. Dat de Engelse aanvaller nu de ene na de andere goal maakt én ook tegen Ajax de absolute uitblinker was, had hij ergens wel aan zien komen. ,,Ik train iedere dag met hem en weet hoe goed hij is. Nu komt het er ook écht uit.”