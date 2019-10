Hernia houdt De Rooy uit Dakar Rally

Gerard de Rooy ziet af van deelname aan de Dakar Rally in 2020. Vanwege een hernia-operatie zal de tweevoudig winnaar in januari niet in een van de Iveco-trucks stappen. Wel zal hij in januari zijn team als adviseur bijstaan tijdens de eerste editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.

Na overleg met sponsors Iveco en Petronas heeft De Rooy (39) de knoop doorgehakt. ,,Met de hernia is goed te leven, maar ik wil niet het risico nemen dat het erger wordt”, verklaart de transportondernemer uit Son. Rugklachten plagen De Rooy al langer. Daardoor moest hij in 2010 afzeggen voor de Dakar Rally, een jaar later viel hij al vroeg in de wedstrijd uit omdat de rugpijn ondraaglijk was.

Klappen

,,Doordat bovenin mijn rug wervels vastzitten, wordt het onderin meer belast”, legt De Rooy uit. ,,Daardoor is een hernia ontstaan. Het is goed onder controle en ik kan vrijwel alles, maar de klappen opvangen in een rally is wel een probleem. Ik merkte vorige week bij de test in Marokko dat het na een paar dagen pijn ging doen. Twee weken achter elkaar dagelijks meerdere opdonders te verwerken krijgen, dat is gewoon een te groot risico op dit moment.”

Team De Rooy Iveco komt op 5 januari met vier trucks aan de start in Riyad met vier nieuwkomers achter het stuur: Janus van Kasteren jr. (Veldhoven), Vick Versteijnen (Hilvarenbeek) en Albert Llovera uit Andorra met de Powerstar en Michiel Becx (Vessem) met de Trakker. De Powerstar met onafhankelijke wielophanging, waarmee De Rooy zelf zou rijden, blijft achter in Son. ,,De anderen hebben geen ervaring met die auto en het is praktisch gezien beter om vier technisch dezelfde auto’s te gaan.”

