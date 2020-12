Herstart eredivisie zaalvoetbal op losse schroeven: ‘Als ik eerlijk ben dan gaat het honderd procent niet door’

Het vervolg van de competitie op korte termijn lijkt verder weg dan ooit. ,,De hele wereld staat in vuur en vlam en wij willen zo nodig gaan zaalvoetballen”, reageert Gerard de Hommel, bestuurslid van FCK de Hommel uit Den Bosch. ,,Los van het financiële aspect, is het niet te realiseren. De protocollen zijn zodanig dat niet alle zestien verenigingen daar in mee kunnen. Ik begrijp dat de topvolleyballers en topbasketballers ook tegen dezelfde feiten aanlopen.”

5000 euro

Zo moeten alle spelers en staf telkens 24 uur voor de wedstrijd worden getest door een gekwalificeerd bureau. De kosten voor zeven speelronden bedragen 5000 euro. De KNVB draagt niet bij in de kosten. Adriaansen: ,,Er zijn twee opties. Of we starten half januari met alle voorzorgsmaatregelen of we wachten gewoon af wat de volgende beslissingen van het kabinet na 19 januari zullen zijn. Ik denk eerlijk gezegd het laatste.”