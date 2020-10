Het EK darts start vandaag: Zes Nederlanders en 120.000 pond voor de winnaar

Met zes Nederlanders gaat vandaag in Duitsland het EK darts van start. Het is voorlopig het laatste toernooi met publiek, maar meer dan dat liggen verrassingen in het verschiet. Vijf redenen om het de komende dagen te volgen.

Wat kan Van Gerwen?

Niemand won vaker het EK darts dan Michael van Gerwen, de laatste keer dat hij het deed was alleen alweer in 2017. Het was toen zijn vierde Europese titel en daarmee evenaarde hij het record van Phil Taylor.

Vanavond begint Van Gerwens missie om het record van The Power te breken, tegen de bescheiden Litouwer Darius Labanauskas. De Brabander heeft er zin in, zo laat hij weten. ,,Ik voel me goed en heb er vertrouwen in dat ik weer bekers kan winnen”, zegt Van Gerwen.

Aubergenius er ook bij

In het voetspoor van Van Gerwen kunnen nog vijf Nederlanders zich de komende dagen tot de beste darter van Europa kronen. Eentje bereikt hoe dan ook de volgende ronde, want Danny Noppert neemt het tegen Dirk van Duijvenbode op. Laatstgenoemde is sowieso een darter om in de gaten te houden, Aubergenius verraste afgelopen maand met een finaleplaats in de World Grand Prix.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode is door het dolle tijdens de World Grand Prix. © Lawrence Lustig/PDC

Behalve Noppert en van Duijvenbode is het ook uitkijken naar Jeffrey de Zwaan, die traint met de terugkerende Raymond van Barneveld. Vorig jaar stuurde De Zwaan de latere wereldkampioen Peter Wright naar huis. Martijn Kleermaker en Maik Kuivenhuiven debuteren op dit podium. Kleermaker mag het in de eerste ronde direct tegen titelhouder Rob Cross uit Engeland opnemen.

Titanenduel Price-Wright

Na een wat gemankeerd seizoen is het een atypisch EK. Zo gingen er van de dertien EuroTours slechts vier door. Op basis van die toernooien is het deelnemersveld samengesteld. Dat Joe Cullen als nummer 16 van de wereld als eerste geplaatst is, zegt genoeg.

Wereldkampioen Peter Wright sloeg de laatste twee EuroTour-toernooien over en vindt zichzelf terug op slechts de vijftiende plek op de plaatsingslijst. Het zorgt ervoor dat Snakebite vrijdag al in de tweede ronde Gerwyn Price tegen kan komen. Hoe dan ook zijn zij voor de bookmakers na Van Gerwen de favorieten op dit EK.

Volledig scherm Gerwyn Price en Peter Wright troffen elkaar op het WK pas in de halve finale, op het EK al in de tweede ronde? © BSR Agency

Ook corona van invloed

Wie er wel en niet bij zijn in het Duitse Oberhausen, het speelt mee. Vincent van der Voort sprak er eerder al zijn onvrede over uit, omdat hij vindt dat een klassement niet over vier van de dertien toernooien kan worden opgemaakt. Hoe dan ook, behalve dat heeft ook corona impact op het toernooi.

Premier League-winnaar Glen Durrant is er bijvoorbeeld niet bij in Duitsland. Vanwege een positieve test miste hij al het laatste EuroTour-toernooi, nu moet hij ook het EK aan zich voorbij laten gaan. Willem O’Connor had zich niet geplaatst, maar mag vanwege Durrants afzegging invallen. Zo maakt hij toch nog kans op 120.000 pond prijzengeld.

Een andere opvallende afwezige is Gary Anderson. De Schot liet al herhaaldelijk weten het niet te zien zitten om naar het Europese vasteland af te reizen.

Weer een verrassing?

Ondanks de beperkingen van corona gingen behalve vier EuroTours ook de grote televisietoernooien door. Zonder publiek, dat wel. Het valt natuurlijk niet te bewijzen, maar opvallend was dat daarin anderen de aandacht opeisten. Durrant in de Premier League, Van Duijvenbode als finalist in de World Grand Prix en wat te denken van de Belg Dimitri Van den Bergh, die op de World Matchplay zijn eerste major won.

Volledig scherm Een van de grootste verrassingen tot nu toe: Dimitri van den Bergh wint de World Matchplay. © Lawrence Lustig/PDC

Nu is er op het EK wel publiek welkom, zij het beperkt. Slechts 250 man worden toegelaten in de König Pilsener Arena. Zonder Durrant en met mogelijk Price tegen Wright in de tweede ronde, ligt een verrassing opnieuw in de lijn der verwachting.

Of het moet zijn dat Van Gerwen in Duitsland het gaspedaal weer stevig indrukt en die tot de finale op zondag niet meer loslaat. ,,Dit is het hoogtepunt van de EuroTour”, zegt Mighty Mike, die de laatste weken twee keer een finale van een toernooi uit die reeks haalde. ,,Normaal spelen we meer, maar ik heb wel succes gehad. Ik heb er ook een goed gevoel over dat ik nu succes kan hebben.”

